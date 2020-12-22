В Харькове пьяный работник автосервиса завладел автомобилем клиентки и попал в ДТП

В Харькове работник автосервиса завладел автомобилем клиентки, на котором попал в ДТП на окружной.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, с сообщением о незаконном завладении автомобилем «Lexus RX 300» в Липецкое отделение полиции 21 декабря обратилась 21-летняя жительница Харькова.

Полицейские выяснили, что девушка оставила свой автомобиль «Lexus RX 300» на станции технического обслуживания в селе Циркуны для проведения ремонтных работ.

Однако 37-летний работник автосервиса, находясь в нетрезвом состоянии, решил завладеть автомобилем и сел за руль.

Во время движения по окружной дороге вблизи Экопарка мужчина не справился с управлением авто и слетел с трассы в лесополосу.

По данным полиции, в результате ДТП правонарушитель получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу в Харькове.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.