Пьяный ревнивец бросился с ножом на соперника: потерпевший в больнице

30 июля в полицию от медиков скорой помощи поступило сообщение о том, что в больницу доставили 44-летнего мужчину с проникающими ножевыми ранениями.

Его привезли из домовладения на улице Михаила Петренко в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полиция задержала подозреваемого: им оказался 36-летний харьковчанин.

На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник вместе с сожительницей и знакомыми употребляли спиртное.

Через некоторое время хозяин дома приревновал одного из мужчин к женщине и ударил его кухонным ножом несколько раз: в область грудной клетки, предплечья и плеча.

Осознав свой поступок, злоумышленник вызвал медиков.

Следователем Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления.