В Харькове пьяный водитель пытался подкупить патрульных

Харьковские патрульные отказались от неправомерной выгоды, которую им предложил правонарушитель на дороге.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня утром за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль марки Opel на улице Клочковской.

Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Патрульные сообщили нарушителю, что на него будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме 2000 гривен.

На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу нарушитель не реагировал, поэтому нарушителя задержали, а на места вызвали следственно-оперативную группу.