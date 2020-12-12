В Харькове работник автомойки угнал авто, которое должен был мыть

Харьковская полиция задержала работника автомойки за угон автомобиля. Злоумышленником оказался 27-летний ранее судимый мужчина.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, ночью 11 декабря в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от хозяина автомойки о том, что один из его работников завладел автомобилем Toyota и исчез.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что мужчина ударил кирпичом по голове своего напарника, забрал у него ключи от машины, которая стояла на обслуживании, и уехал на ней с территории автомойки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника и нашли авто. Правонарушитель задержан. Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

В отношении угонщика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.