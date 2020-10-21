В Харькове разоблачена преступная группировка, занимавшаяся вымогательством денег из арестантов СИЗО

В Харькове ликвидировали преступную деятельность группировки из четырех человек, которая занималась вымогательством денег из арестантов СИЗО. В поле зрения злоумышленников попадали лица, находящиеся под следствием за распространение наркотиков. Угрозами и избиением они заставляли их платить «дань» в так называемый «общак».

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, организатор группировки - 26-летний арестованный. Один из участников - неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений, еще двое сейчас находятся под следствием за убийство, разбой, мошенничество и пребывают в Харьковском СИЗО.

По результатам проведенных мероприятий полицейские задокументировали факт вымогательства с заключенного 6000 долларов США. Впоследствии сумму «дани» уменьшили до 3000. При этом процесс вымогательства сопровождался угрозами физической расправы. Опасаясь за жизнь и здоровье мужчины, его близкие перечислили на указанный злоумышленниками карточный счет 15000 гривен.

По месту жительства одного из фигурантов дела правоохранители изъяли банковские карты, на которые систематически перечислялись средства, и мобильные телефоны. Кроме того, в ходе осмотра камер, в которых содержались организатор и еще один участник группировки, правоохранители изъяли мобильные телефоны, которые они спрятали в продукты питания.

Сейчас организатору сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Правовая квалификация действиям еще двух участников будет предоставлена после проведения процессуальных действий.