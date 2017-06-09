В Харькове разоблачили цех, где изготавливали фальсифицированную водку

В Харькове разоблачили цех, где незаконно изготавливали алкогольные напитки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

«Подпольный цех, где изготавливали фальсификат водки, обнаружен на одном из складов Харькова. «Напиток» изготавливали из спирта и разбавляли водой. Во время обыска обнаружено и изъято около 3 тонн спиртосодержащей вещества, расфасованного в пятилитровые емкости, а также спиртометры и другие средства производства фальсификата », - рассказал А. Оганнисян.

Уголовное дело начато по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров – алкогольных напитков (ч.1 ст. 204 УК Украины). На данный момент проводятся следственные действия, назначены судебно-химические экспертизы. Устанавливаются каналы поставок и сбыта фальсификата.