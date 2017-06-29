В Харькове разоблачили организованную преступную группировку

В состав преступной группы входило семь граждан. Правоохранители подозревают членов ОПГ в причастности к более 100 случаев подделки документов. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Украины в Харьковской области.

27 июня полиция провела обыски. Изъята компьютерная техника, специальное оборудование для печати, деньги и готовые подделки. Начато уголовные производства по пяти статьям Криминального кодекса Украины.

С сентября 2016 года злоумышленники занимались изготовлением поддельных документов государственного образца (свидетельств регистрации транспортных средств, водительских удостоверений, доверенностей, паспортов и т.д.) с различными средствами защиты. В дальнейшем эти документы сбывались на территории Украины. Реализацию и подбор "заказов" на изготовление документов злоумышленники осуществляли через интернет. Каждый из участников группы отвечал за свой определенное направление преступной деятельности.

27 июня при сотрудничестве со службами безопасности АО "Сбербанк", "УкрСиббанк" и "ПриватБанк" было одновременно проведено 9 обысков на территории Харьковской области. Изъята компьютерная техника, мобильные терминалы, стартовые пакеты и сим-карты разных мобильных операторов Украины. Их злоумышленники использовали для подачи объявлений. Также изъяты банковские карточки нескольких банков Украины, на которые заказчики переводили денежные средства.

Полицейские выявили материалы, которые использовали злоумышленники при изготовлении поддельных документов. В частности, среди изъятого - специальный пластик, пленка с голограммой, клише с государственной символикой, а также техника и краска, которые использовались для печати. Во время обысков оперативники обнаружили поддельное удостоверение сотрудника комитета по борьбе с коррупцией и защиты прав человека, поддельные бланки правоохранительных и контролирующих ведомств, дневники с записями и деньги.

Продолжается досудебное расследование в рамках начатых уголовных производств: по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством), 290 (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства), ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч.2 ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) и ч.2,4 ст.190 (мошенничество ) Уголовного кодекса Украины.