В Харькове разыскали мужчину, который совершил разбойное нападение

32-летний харьковчанин вместе с двумя товарищами летом зашли в квартиру мужчины, отобрали 5 тысяч гривен, часы, мобильный телефон и заставили написать долговую расписку на автомобиль.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в Шевченковский отдел полиции 26 июня. Полицейским заявитель рассказал, что неизвестные представились соседями и зашли в его квартиру. После чего, применяя шокер, стали требовать деньги и другие ценные вещи.

Двух соучастников преступления - 28 и 18-летних мужчин, полицейские задержали в течение недели. Третьего злоумышленника задержали через несколько месяцев.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.