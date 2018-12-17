В Харькове разыскивают арендованный элитный автомобиль, который пропал вместе с водителем - соцсети

В Харькове из сервиса аренды автомобилей пропал «мерседес» вместе с водителем службы.

Об этом сообщают в соцсетях.

«Этот автомобиль заказали через службу аренды авто, мол, нужен «мерседес» на пару часов покататься. Диспетчер озвучила, что 600 грн/час, и они согласились. Водитель поехал на этот заказ и пропал, на связь не выходит. Уже почти сутки нет связи ни с водителем, ни с тем, кто заказывал», - говорится в сообщении в харьковской группе в Фейсбук.

Также вчера по данному факту было написано заявление в полицию.

Всех, кто располагает информацией о данном автомобиле, просят откликнуться.