В Харькове разыскивают автомобиль, который сбил мужчину и скрылся

Авария произошла сегодня, около 1:30 в Основянском районе Харькова на 13 км автодороги Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, неустановленный автомобиль, который исчез с места ДТП, совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался.

Пострадавшему на вид 50 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие, седые. Был одет в футболку белого цвета, шорты, черные сланцы.

Информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следствием решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершения ДТП и разыскивают человека, причастного к совершению преступления.

Свидетелей и очевидцев происшествия правоохранители просят обращаться по телефонам 102, 707-35-00 или другим удобным способом.