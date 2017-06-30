В Харькове разыскивают грабителя, который убил женщину

30 июня 2017 г. 11:36
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Информация о происшествии на улице Беркоса поступила в Холодногорский отдел полиции 29 июня в 19:30,  сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Правоохранители обнаружили тело 55-летней женщины с ножевыми ранениями.

Как выяснилось, на потерпевшую было совершено нападение, когда она возвращалась домой. Злоумышленник нанес несколько ударов ножом, забрал золотые изделия и сумку с личными вещами, телефоном и скрылся. От полученных травм женщина скончалась.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, опрошены свидетели.

В настоящее время правоохранителями принимаются все необходимые меры для установления местонахождения и задержания подозреваемого.

Следователем Холодногорского ОП открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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