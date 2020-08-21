В Харькове разыскивают неизвестного мужчину за совершение тяжкого преступления

21 августа 2020 г. 19:00
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Харьковские правоохранители  разыскивают неизвестного, который может быть причастен к совершению преступления по улице Братской, заявление о котором поступило в полицию 19 августа 2020 года.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Данное уголовное преступление полицейские квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины, однако по каким именно - в полиции не уточнили.

Полиция назвала приметы злоумышленника: на вид 35-45 лет, рост примерно 180-185 см, худощавого телосложения, глаза светлые.

Разыскиваемый был одет в спортивный костюм, черные кеды с черными шнурками и белой подошвой и большой эмблемой «Найк» белого цвета у пятки. 

На голове мужчины была кепка черного цвета с узором, на лице - черная маска, похожая на медицинскую.

Также полиция показала фото злоумышленника. сделанные с камер наружного наблюдения.

Всех владеющих какой-либо информацией о личности разыскиваемого, его местонахождении или обстоятельствах совершения преступления, в полиции просят сообщить ее в Немышлянский отдел полиции по телефону 057-293-50-40 или на спецлинию полиции 102, или другим удобным  способом.

 

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