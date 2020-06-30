В Харькове разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку

30 июня 2020 г. 11:18
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Харьковские правоохранители разыскивают пропавшую 16-летнюю Альбину Водолажскую.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, девушка 2004 года рождения утром 30 июня ушла из дома.

На вид Альбине 15-16 лет, девушка имеет рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения, у нее русые средней длины волосы и карие глаза.

Она была одета в синие джинсы, футболку.

В полиции просят владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой сообщать ее по телефонам: (057) 738-30-24, 063-5305200, 102 или другими доступными способами.

 

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