В Харькове родственники пациентки угрожали медикам скорой помощи, прибывшим на вызов

07 апреля 2020 г. 11:00
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В Харькове родственники пациентки угрожали медикам скорой помощи, прибывшим на вызов.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 6 апреля в 21:48 медикам «скорой» поступил вызов на улицу  Мохначанскую по поводу «плохо человеку с инсультом» - к женщине 73 лет.

Бригада медиков прибыла на вызов за 6 минут.

Родственники пожилой женщины требовали госпитализировать ее в больницу, но для этого отсутствовали медицинские показания, отметили в «скорой».

Получив отказ, родственники начали агрессивно себя вести и угрожать бригаде «скорой», в результате чего была нажата кнопка тревоги.

Как отмечается, наряд быстрого реагирования прибыл на вызов за 5 минут и освободил бригаду.

Медики надеются, что полиция отреагирует на данный инцидент, и отмечают, что такие адреса заносятся в отдельный список, и в следующий раз бригада отправится на вызов, только убедившись в безопасности, и в сопровождении полиции.

 

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