В Харькове сгорел частный дом

30 октября в доме на улице Вячеслава Черновола в Харькове возник пожар, сообщили в пресс-службе главного управления ГС ЧС Украины в Харьковской области.

Жильцы дома уже спали, и возгорание заметил один из трех хозяев дома, когда пламя охватило одну из комнат и крышу. Жильцы не пострадали и вовремя покинули горящий дом, однако огонь распространился на площадь около 100 кв.м.

В 2:42 пожар был локализован, а в 4:04 полностью ликвидирован.

По предварительным данным пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.