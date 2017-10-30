В Харькове сгорел частный дом

30 октября 2017 г. 14:27
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30 октября в доме на улице Вячеслава Черновола в Харькове возник пожар, сообщили в пресс-службе главного управления ГС ЧС Украины в Харьковской области.

 Жильцы дома уже спали, и возгорание заметил один из трех хозяев дома, когда пламя охватило одну из комнат и крышу. Жильцы не пострадали и вовремя покинули горящий дом, однако огонь распространился на площадь около 100 кв.м.

В 2:42 пожар был локализован, а в 4:04 полностью ликвидирован.

По предварительным данным пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.

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