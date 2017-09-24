В Харькове сгорел грузовик

24 сентября 2017 г. 16:24

Информация о пожаре на территории частного двора на улице Владимира Сосюры, 34 в Харькове поступила вечером 22 сентября.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, огнем был полностью охвачен деревянный навес, дрова и грузовой автомобиль КамАЗ-5511. Общая площадь пожара составила около 40 кв.м.

Спасатели немедленно приняли меры по ликвидации пожара.

В 23:55 огонь был локализован, а в 00:38 пожар ликвидировали. На месте происшествия работало 11 пожарных. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

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