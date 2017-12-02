В Харькове школьники ограбили женщину

02 декабря 2017 г. 11:39
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сообщение о краже поступило к правоохранителям от 40-летней местной жительницы. Об этом сообщили в отделел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По словам женщины, из ее дома исчезли 2,5 тыс. грн, 500 долларов и планшет.

В совершении преступления оперативники разоблачили трех школьников в возрасте 9, 14 и 15 лет, жителей Индустриального района. Вещественные доказательства изъяты.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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