В Харькове "скорая" попала в ДТП: трое погибших, четверо травмированных

Это 5-й километр Окружной дороги. Здесь в пятницу около десяти часов вечера произошло жуткое ДТП с тремя погибшим. Автомобиль Дэо Ланос двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина и на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой «скорой». Яркий встречный свет фар хорошо виден на кадрах с видеорегистратора скорой.

В результате аварии водитель Ланоса - 27-летняя женщина и 33-летний пассажир погибли на месте. Травмы несовместимые с жизнью получил и 55-летний водитель «скорой». По факту ДТП с тремя погибшим следователи открыли уголовное производство.

Сергей Чиж, начальник следственного управления ГУНП в Харьк.обл.:

Слідчим управлінням головного управління Національної поліції в Харківській області за даним фактом внесені відомості за частиною 3 статті 286 ККУ. В подальшому будуть встановлені всі обставини за матеріалами кримінального провадження під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області буде прийнято кінцеве законне рішення.

Людей, которые находились в салоне «скорой» доставили в больницу. Фельдшер и пациентка находятся в больнице скорой помощи города Харькова. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Двое санитаров в результате аварии получили многочисленные ушибы и ранений мягких тканей. Ими также занимаются медики. Их состояние удовлетворительное.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной мед. помощи и медицины катастроф:

Вони сиділи в салоні, доглядали за хворою, яка потребувала постійного нагляду. Тому ніхто не зрозумів, що саме сталося. Вони згадують, як вони вже вилазили з автівки.

По прошедший уикенд патрульные полицейские составили 888 административных материалов за нарушение правил дорожного движения. В частности, штрафы выписывали за проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной линии и вождения в состоянии алкогольного опьянения. Так, на выходных не поделили дорогу на Полтавском Шляхе ВАЗа и Фиат.

В результате ДТП медики госпитализировал ребенка и водителя автомобиля ВАЗа. Авария с пострадавшими накануне произошла и на улице Познанской. Там столкнулись ВАЗ 2109 и мотоцикл Хонда. Хозяина двухколесного транспортного средства с места происшествия доставили в больницу.

Марина Кульбачная, нач.отдела связей с общественностью УПП в Харьк.обл.:

На цих вихідних у нас сталося 23 ДТП. З них 5 з потерпілими особами. Також було виявлено 35 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння. Також у нас 888 адміністративних матеріалів за ПДР. Тобто, це різноманітні порушення правил дорожнього руху.

Именно из-за невыполнения требования дорожного знака "Проезд без остановки запрещен" произошла авария на перекрестке улицы Мира и улицы Северина Потоцкого. По предварительной информации, водитель автомобиля Шкода Фабия не предоставил дорогу Шевроле Лачетти, которая двигалась по главной дороге.

Проигнорировал правила дорожного движения и водитель автомобиля Рено на Полтавском Шляхе - не придерживался правил дорожного движения касательно проезда перекрестков. Из-за этого столкнулся с ВАЗом и трамваем.

На водителей-нарушителей патрульные составили протоколы.