В Харькове слишком часто горят старинные особняки - «Save Kharkov»

Два человека погибли в пожаре в старом центре Харькова. Вечером в четверг загорелась жилая двухэтажка на улице Конторской. Из-за старых перекрытий огонь быстро распространялся, что осложняло работу чрезвычайников.

Пожар потушили сегодня ночью. Полиция открыла уголовное производство. Дело расследуют как нарушение требований пожарной безопасности.

Горящая крыша двухэтажки на улице Конторской - эти видео вечером появились в харьковских пабликах. За считанные минуты горело почти на двухстах квадратных метрах. Люди, которые живут в доме, говорят: не все успели даже забрать документы

АНАСТАСИЯ РУДНЕВА, жительница дома на ул. Конторской,18

Просто попросила вынести, потому что дорогая мне игрушка. В моей квартире вода и всё

ЛАРИСА, жительница дома на ул. Конторской,18

Я на работе была, мне позвонил муж, сказал, что начался пожар. А дети мои сидели во дворе. Увидели, что на балконе, у нас там алкоголики живут, там начало гореть. Сначала чуть-чуть - штора, какой-то шкаф ...Они сразу вызвали пожарных, оно очень быстро разгорелось и пошло по всей крыше и по все дому

Пламя добралось до перекрытия между чердаком и вторым этажом. Дом старый, с деревянными перекрытиями. Это затрудняло работу спасателей. И все же меньше, чем за два часа им удалось остановить распространение огня. Затем проливали водой тлеющие очаги.

Окончательно пожар потушили сегодня, около часа ночи.

ИГОРЬ ЛУПАНДИН, помощник начальника Харьковского облуправления ГСЧС

Осередок пожежі знаходився на горищі . Чому ми це кажемо? Тому що вогнем практично знищені дерев'яні елементи. А також є прогари в перекриттях між горищем та другим поверхом

На лестнице чрезвычайники нашли тело 30-летней погибшей женщины, позже, в горящей квартире, - тело 58-летнего мужчины.

По версии полиции, загорелось в квартире на втором этаже, затем пламя перекинулось на крышу. Чтобы установить причину, полицейские опрашивают свидетелей.

ВИТАЛИЙ МАНИЛКИН, зам. начальника Новобаварского отдела полиции

На данный момент рассматривается версия о том, что данный пожар произошел вследствие небрежного обращения с огнем. В единый реестр досудебных расследований внесено событие по ст. 270 ч. 2, которая предусматривает наказание лишение свободы от 3 до 8 лет

В последнее время, говорит активистка инициативной группы «Save Kharkov» Ирина Гончарова, в Харькове из-за пожара все чаще исчезают старинные дома. Несколько дней назад на улице Чигирина пламя уничтожило особняк IXX столетия. Сейчас чуть не сгорела еще одна архитектурная достопримечательность

ИРИНА ГОНЧАРОВА, активистка инициативной группы «Save Kharkov»

Все необхідне законодавство в Україні, аби зберегти пам’ятки, є. Є вже нарешті затверджений історико-архітектурний план Харкова. Але на жаль, ні на рівні міста, ні на рівні області у відповідних департаментів, у чиновників, які несуть за це відповідальність, немає жодного бажання зберігати нашу культурну спадщину, архітектурну спадщину

В доме на Конторской проживают более двадцати семей. Все ли квартиры безопасны для проживания, сейчас выясняют.