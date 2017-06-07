В Харькове снова ограбили кредитное учреждение

07 июня 2017 г. 14:00
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Неизвестный в маске зашел в помещение заведения и, угрожая 23-летнему кассиру пистолетом, завладел деньгами в сумме более 500 гривен.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о происшествии, которое произошло в помещении кредитного учреждения, расположенной на улице Рождественской, поступило в дежурную часть Холодногорского отдела полиции вчера в 18:24.

Следственным открыто уголовное производство ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители проводят комплекс м ероприятий по установлению обстоятельств происшествия и розыске злоумышленника.

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