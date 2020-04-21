В Харькове совершено нападение на журналиста (видео)

Двое неизвестных напали на харьковского журналиста Алексея Кусова, когда он возвращался вечером домой из супермаркета.

Об этом сам журналист заявил в Фейсбук.

По его словам, инцидент произошел вчера вечером, 20 апреля, во дворе его дома.

Также он опубликовал видео нападения на него, которое зафиксировали уличные камеры наблюдения.

На видео зафиксировано, как двое неизвестных подбежали к идущему мужчине, повалили его на землю и стали избивать, а затем скрылись.

При этом мужчина, поднявшись, произвел один выстрел из оружия в сторону убегавших нападавших.

Как считает журналист, нападение на него было совершено с целью запугивания.

Официальная информация в полиции выясняется.