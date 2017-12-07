В Харькове сожгли автомобиль работника суда

07 декабря 2017 г. 15:15
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6 декабря в 2 часа ночи во дворе частного дома сгорел автомобиль Volkswagen Passat.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские осмотрели место происшествия и опросили владельца поврежденного автомобиля.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

В настоящее время проводятся все мероприятия для установления причины возгорания автомобиля и лиц, причастных к этому. Пострадавших нет.

В отделе коммуникации добавили, что владелец авто "работает в судебных органах".

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