В Харькове сожгли две иномарки

23 ноября 2017 г. 11:07
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Сообщение о возгорании припаркованных возле многоэтажного жилого дома по улице Родниковой легковых автомобилей поступило 23 ноября в 3:33.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, огнем были охвачены моторные отсеки и частично салоны «Kia Sportage» и «Honda CRV». Общая площадь пожара составила 7 кв.м.

Также существовала угроза перекидывания огня на рядом припаркованный внедорожник.

В 3:47 пожар был локализован, в 4:18 полностью ликвидирован. Предполагаемая ее причина - занесение открытого источника огня. Соседнее авто не пострадало.

К ликвидации пожара привлекались 8 спасателей и 2 пожарные автоцистерны.

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