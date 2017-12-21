В Харькове сожгли прокурорский Lexus

21 декабря 2017 г. 10:57
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Накануне вечером в 16-12 по адресу переулок Шота Руставели-4А загорелся припаркованный Lexus LX 570 (2010 г.в.). Огонь перекинулся на стоявшие рядом автомобили  Skoda Fabia (2007 г.в.) и Mercedes E 250 (2016 г.в.) 

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, Lexus начал гореть с моторного отсека, частично огнем был поврежден салон. У автомобиля Skodа также пострадала передняя часть, у автомобиля Mercedes огнем повреждены крыло и фара. 

Общая площадь пожара около 5 кв. метров. Пострадавших нет. причины устанавливаются. В 17-08 пожар был ликвидирован. 

По неофициальной информации, Lexus принадлежит сотруднику прокуратуры Харьковской области - прокурору отдела надзора за соблюдением законов при расследовании преступлений против жизни Станиславу Муратову, супругу судьи Киевского суда г. Харькова Светланы Муратовой, которая рассматривает дело о ДТП на Сумской с шестью погибшими.

В декларации Станислав Муратов указал, что он пользуется автомобилем Lexus, однако принадлежит авто его теще Татьяне Зинченко.

Сегодня в Апелляционном суде Харьковской области должна рассматриваться апелляционная жалоба по продлению меры пресечения участнику ДТП Геннадию Дронову. 

 

Видео: 

Сгоревшая машина 21.12.2017

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