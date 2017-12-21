В Харькове сожгли прокурорский Lexus

Накануне вечером в 16-12 по адресу переулок Шота Руставели-4А загорелся припаркованный Lexus LX 570 (2010 г.в.). Огонь перекинулся на стоявшие рядом автомобили Skoda Fabia (2007 г.в.) и Mercedes E 250 (2016 г.в.)

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, Lexus начал гореть с моторного отсека, частично огнем был поврежден салон. У автомобиля Skodа также пострадала передняя часть, у автомобиля Mercedes огнем повреждены крыло и фара.

Общая площадь пожара около 5 кв. метров. Пострадавших нет. причины устанавливаются. В 17-08 пожар был ликвидирован.

По неофициальной информации, Lexus принадлежит сотруднику прокуратуры Харьковской области - прокурору отдела надзора за соблюдением законов при расследовании преступлений против жизни Станиславу Муратову, супругу судьи Киевского суда г. Харькова Светланы Муратовой, которая рассматривает дело о ДТП на Сумской с шестью погибшими.

В декларации Станислав Муратов указал, что он пользуется автомобилем Lexus, однако принадлежит авто его теще Татьяне Зинченко.

Сегодня в Апелляционном суде Харьковской области должна рассматриваться апелляционная жалоба по продлению меры пресечения участнику ДТП Геннадию Дронову.