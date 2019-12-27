В Харькове спасатели эвакуировали людей из горящего ресторана

Около одинадцати часов вечера, в ресторанно-отельном комплексе, который на проспекте Петра Григоренко, срабатывает пожарная сигнализация. Уже через несколько минут на место прибывают спасатели. Сотрудинки заведения говорят: пока еще точно неизвестно, что именно стало причиной возгорания. Но огонь появился под крышей.

Наталия Ушакова, администратор ресторана

Да, это было возле крыши. То есть, это, скорее всего, или феерверк туда долетел или, непосредственно, что-то произошло возле мангала. Ну очаг был небольшой, никаких ни пострадавших. Потери, конечно, у фирмы была, потому что это кровля. Это какие-то были моменты, туда, проникновения, непосредственно, самих служб. Поэтому, они нам помогли и сейчас разбираются.

Поднявшись на верх, спасатели находят очаг возгорания. Горит утеплитель и кровля здания, на общей площади - 30 квадратных метров. Из-за угрозы быстрого распространения огня и отравления угарным газом, пожарники эвакуировали посетителей и персонал ресторана, рассказывает помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

Під час локалізації гасіння пожежі, також, була надана допомога відвідувачам ресторану. Там знаходилось біля 20-ти людей. Їх вивели на свіже повітря, щоб вони не отримали травми, в тому числі не отримали отруєння чадним газом. Попередньо причину, яку ми надали, - це порушення правил пожежної безпеки, чи при монтажу обладнання кухонного. Мається на увазі: димаря, також витяжки, яка там була встановлена на кухні.

Почти через два часа спасатели полностью ликвидировали пожар. Посетители, у которых был корпоратив, отделались легким испугом. Тем временем, эксперты службы чрезвычайных ситуаций устанавливают точную причину и обстоятельства возгорания.