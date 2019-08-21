В Харькове спасают годовалую девочку, выпавшую из окна: подробности от полиции

Ранее сообщалось, что в харьковскую больницу из области доставили санавиацией маленькую девочку с тяжелой травмой головы.

В полиции рассказали, что случилось с ребенком.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что из Сахновщинской больницы доставили ​​девочку в возрасте 1 год 10 месяцев с травмами головы, поступила в полицию 20 августа в 11:40.

На месте происшествия полицейские установили, что ребенок выпал из окна второго этажа. Девочка находилась дома с 11-летней сестрой, пока родители были на работе. Окно в комнате было открыто.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.