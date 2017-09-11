В Харькове спасли любителей "острых ощущений", которые забрались на телевышку

11 сентября 2017 г. 15:27
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Накануне на линию "102" поступило несколько звонков относительно двух парней, которые взобрались на телебашню.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, прибыв по вызову на улицу Гольдберберговскую, где находится 125-метровая телебашня, патрульные увидели на верхушке конструкции двух юношей. Полицейские сняли подростков с телевышки. Свои действия 14 и 15-летний парни объяснили тем, что хотели "острых ощущений".

Патрульные передали юношей их родителям и проинформировали о происшествии отдел ювенальной превенции Основянского отдела полиции. С родителями и их детьми полицейские провели воспитательную беседу.

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