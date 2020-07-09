В Алексеевском лугопарке спасли утопающего

09 июля 2020 г. 12:00
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В Харькове медики спасли 45-летнего мужчину, который едва не утонул в водоеме Алексеевского лугопарка. Благодаря своевременно оказанной помощи прибывших на место медиков скорой помощи мужчина выжил.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, на Харьковщине сутки 7 июля оказались насыщенными чрезвычайными событиями и вызовами для медиков бригад скорой помощи.

По данным медиков, скорая помощь оказывалась 13 участникам ДТП, 3 пострадавшим в результате падения с высоты, в том числе 13-летнему мальчику.

Вызовы медикам также поступали по поводу повешения и утопления.

Также бригада ЭМП стали помощниками при рождении девочки в семье молодых харьковчан.

Кроме того, экстренная медицинская помощь понадобилась двум участникам ВНО.

 

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