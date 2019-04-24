В Харькове спасли мужчину, который хотел прыгнуть с телебашни

23 апреля в 19:41 спасателям поступил вызов о попытке суицида.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, молодой человек собирался прыгнуть с 20-метровой телевизионной башни, расположенной по адресу: г. Харьков, Киевское шоссе, 1.
По словам спасателей, ситуация была сложная. Мужчина постоянно угрожал покончить с жизнью.
При этом из-за значительного шума и большой высоты не удавалось установить с ним голосовой контакт.
Поэтому было принято решение отвести личный состав, полицейских, пожарную и специальную технику на достаточное расстояние и выключить все световые и звуковые сигналы и свет фар.
Это позволило установить лучший голосовой контакт с мужчиной, но этого было недостаточно. Необходимо было подняться на башню.
У 20:30 начальник спасательной части в результате переговоров с мужчиной, который пытался покончить с жизнью, получил разрешение, чтобы подняться к нему на высоту. Тогда он вместе с пожарным-спасателем и работником полиции поднялись на башню.
На высоте спасателям и полицейским удалось установить контакт и провести мотивирующую беседу, в результате которой удалось отговорить молодого человека от совершения рокового поступка.
После часа уговоров он согласился спуститься с высоты, где ему оказали медицинскую помощь работники скорой психиатрической помощи.
Обстоятельства данного инцидента выясняют правоохранители.