В Харькове спасли мужчину, который хотел прыгнуть с телебашни

23 апреля в 19:41 спасателям поступил вызов о попытке суицида.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, молодой человек собирался прыгнуть с 20-метровой телевизионной башни, расположенной по адресу: г. Харьков, Киевское шоссе, 1.

По словам спасателей, ситуация была сложная. Мужчина постоянно угрожал покончить с жизнью.

При этом из-за значительного шума и большой высоты не удавалось установить с ним голосовой контакт.

Поэтому было принято решение отвести личный состав, полицейских, пожарную и специальную технику на достаточное расстояние и выключить все световые и звуковые сигналы и свет фар.

Это позволило установить лучший голосовой контакт с мужчиной, но этого было недостаточно. Необходимо было подняться на башню.

У 20:30 начальник спасательной части в результате переговоров с мужчиной, который пытался покончить с жизнью, получил разрешение, чтобы подняться к нему на высоту. Тогда он вместе с пожарным-спасателем и работником полиции поднялись на башню.

На высоте спасателям и полицейским удалось установить контакт и провести мотивирующую беседу, в результате которой удалось отговорить молодого человека от совершения рокового поступка.

После часа уговоров он согласился спуститься с высоты, где ему оказали медицинскую помощь работники скорой психиатрической помощи.

Обстоятельства данного инцидента выясняют правоохранители.