В Харькове спасли мужчину, который пытался совершить самоубийство (видео)

09 октября 2018 г. 15:53
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Сегодня около 6 часов утра харьковским патрульным поступило сообщение о попытке самоубийства.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Прибывшие на вызов полицейские увидели мужчину, который находился на карнизе пятого этажа и угрожал спрыгнуть.

Также на месте происшествия находились сотрудники ГСЧС и бригада скорой медицинской помощи.

Патрульные уговаривали мужчину не делать ошибочных действий и вернуться к подъезду. Однако гражданин был настроен решительно и попытался спрыгнуть.

В момент, когда отчаянный уже прыгал, его вытащили полицейские и спасатель.

Мужчина был спасен.

В дальнейшем неудавшегося самоубийцу передали медикам скорой медицинской помощи.

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