В Харькове спасли мужчину от самоубийства

18 февраля 2019 г. 11:49
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В Харькове мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, правоохранителям поступило сообщение о том, что на ул. Шота Руставели мужчина грозится спрыгнуть из окна шестого этажа.

Прибывшие по указанному адресу полицейские начали с ним переговоры.

Мужчина стоял на подоконнике.

В результате согласованных действий правоохранителям удалось схватить мужчину и затянуть назад в квартиру.

В дальнейшем неудавшегося самоубийцу передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.

 

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