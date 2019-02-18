В Харькове спасли мужчину от самоубийства

В Харькове мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, правоохранителям поступило сообщение о том, что на ул. Шота Руставели мужчина грозится спрыгнуть из окна шестого этажа.

Прибывшие по указанному адресу полицейские начали с ним переговоры.

Мужчина стоял на подоконнике.

В результате согласованных действий правоохранителям удалось схватить мужчину и затянуть назад в квартиру.

В дальнейшем неудавшегося самоубийцу передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.