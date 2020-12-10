На Харьковщине спасли рыбака, который провалился под лед на озере

10 декабря, в 9:27 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Петренковском озере в Харькове рыбак провалился под лед, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Инцидент произошел на глазах у свидетелей, которые и звонили спасателям. Двое мужчин даже бросились на помощь утопающему.

Когда к месту вызова прибыли спасатели, на льду возле проруби недалеко от берега лежали двое мужчин и пытались удержать того, который находился в воде.

Извлечь его на лед без каких-либо средств спасения им не удавалось.

Один из спасателей, взяв с собой спасательную веревку, подобрался по хрупкому льду к проруби. Он приказал тем, кто был на льду, осторожно отползать к берегу, обвязал утопающего веревкой, а его коллеги извлекли рыбака из проруби и дальше на берег.

Пострадавший получил сильное переохлаждение и немедленно был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.