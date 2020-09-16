В Харькове ссора из-за женщины между тремя мужчинами перешла в поножовщину

37-летний ранее судимый харьковчанин во время ссоры на почве ревности нанес ножевые ранения двум товарищам по рюмке.

15 сентября около 00:20 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что из дома по улице Плехановской в ​​больницу доставлены двое харьковчан с многочисленными колото-резаными ранами.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, за совершение преступления сотрудники управления патрульной полиции оперативно задержали ранее судимого жителя Харькова. Установлено, что злоумышленник находился в гостях у одного из пострадавших и его сожительницы. Также там находился еще один их знакомый. Компания употребляла спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора из-за женщины, которая перешла в поножовщину.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.