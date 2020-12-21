В Харькове ссора между подростками закончилась поножовщиной

Накануне в харьковскую больницу с ножевыми ранениями был доставлен 16-летний парень.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, правоохранители установили, что между двумя подростками возник конфликт, перешедший в драку. В результате 16-летний студент ударил 17-летнего парня. Тот достал нож и нанес несколько ударов в ответ.

Пострадавшего доставили в больницу. По словам медиков, он получил не проникающие ножевые ранения. Состояние здоровья парня удовлетворительное.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.