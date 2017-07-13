В Харькове судят девушку, которая подозревается в жестоком обращении с животными

13 июля 2017 г. 14:27
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В Фрузенском районном суде, за закрытыми дверями, прошло очередное заседание по делу экс-студентки медколледжа Маргариты Фурман.

Напомним, её подозревают в пропаганде культа жестокости и насилия.

По версии обвинения девушка разместила на своей страничке в соцсети видео, на котором бультерьер расправился с котенком. Как выяснилось в ходе досудебного расследования сотрудниками Немышлянского отдела полиции, собака принадлежит семье Фурман, а натравливал её Никита Жихарев - на сегодняшний день уже бывший парень девушки.

В отношении его также открыто уголовное производство по статье жестокое обращение с животными.

Суд опросил 5 свидетелей, в том числе и бывшую подругу подсудимой. По её словам, издеваться над животными начала еще в детстве, девушка частенько кидала по собакам палки и камни. Следующее слушание назначено на 2 августа.

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