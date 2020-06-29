В Харькове сын умерших пенсионеров неделю скрывал факт их смерти и пытался покончить жизнь самоубийством

28 июня в 22:09 в полицию поступило обращение от жителя многоэтажки на улице Зерновой, который сказал, что к нему зашел сосед и сообщил, что его родители умерли неделю назад и их тела до сих пор находятся в квартире. Кроме того, он заявил, что намерен покончить жизнь самоубийством.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского ОП. Они обнаружили в квартире 56-летнего мужчину, который порезал себе руки. Ему была вызвана скорая медицинская помощь. Медики констатировали у пострадавшего отравление химическим веществом, ожог гортани и пищевода. Мужчина пояснил, что выпил краску и настойку валерианы. В настоящее время он госпитализирован в больницу.

Он рассказал, что его родители умерли 18 июня и он присыпал тела солью, чтобы не было запаха.