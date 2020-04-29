В Харькове террориста приговорили к двум годам заключения

29 апреля 2020 г. 10:32
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Как сообщили в СБУ, житель областного центра в мае 2014 добровольно присоединился к незаконным вооруженным формированиям. К августу 2015 году он находился в составе бандгруппировок "Народное ополчение Донбасса" и "Отдельный батальон материального и технического обеспечения ЛНР". Находясь во временно оккупированном Донецке, злоумышленник обеспечивал пропускной режим в захваченное здание облгосадминистрации. Затем он прибыл во временно оккупированный Луганск, где главари боевиков назначили его начальником отделения в продовольственной службе террористов.
 
Как написал начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей сранице в Facebook, сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Харькове и изъяли по месту его жительства боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором.
 
Решением Харьковского районного суда Харьковской области задержанный признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
 
Как участник террористических организаций "Л/ДНР",  он приговорен к двум годам лишения свободы.  Приговор суда вступил в законную силу.
 
 

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