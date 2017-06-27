Угрожая электрошокером, неизвестные отобрали у харьковчанина машину - разбойное нападение в Шевченковском районе

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского ОП 26 июня в 20:30. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

Пострадавший рассказал, что трое неизвестных мужчин позвонили в его квартиру, представились соседями, и зашли в помещение. После чего, применяя шокер, потребовали от хозяина деньги. Не получив желаемого, нападавшие с применением физического насилия заставили мужчину написать долговую расписку на свой автомобиль «ВАЗ Приора».

По факту происшествия возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится оперативно-розыскных мероприятия по установлению лиц и местонахождение нападавших.

Следственные действия продолжаются.