Угрожая электрошокером, неизвестные отобрали у харьковчанина машину - разбойное нападение в Шевченковском районе

27 июня 2017 г. 13:34
192 просмотра

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского ОП 26 июня в 20:30. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

Пострадавший рассказал, что трое неизвестных мужчин позвонили в его квартиру, представились соседями, и зашли в помещение. После чего, применяя шокер, потребовали от хозяина деньги. Не получив желаемого, нападавшие с применением физического насилия заставили мужчину написать долговую расписку на свой автомобиль «ВАЗ Приора».

По факту происшествия возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится оперативно-розыскных мероприятия по установлению лиц и местонахождение нападавших.

Следственные действия продолжаются.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.