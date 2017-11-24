В Харькове троллейбус без водителя слетел в кювет. Подробности

Троллейбус 2-го маршрута, который подкатился под дом для Сергея и его жены стал полной неожиданностью, ведь проводов для него здесь не предусмотрено, а конечная остановка находится подальше.

Сергей, местный житель

Я в окно увидел, прямо в окно увидел что-то белое на думал снег. Жена говорит да не, что-то зеленое. Вышел из ворот смотрю действительно, я думал фура кувыркнулась. Ну вижу, что троллейбус, а не фура.

Вероятнее всего, говорят, водитель, как раз вышел, чтобы поправить контактные провода, и не поставил машину на тормоза. К его счастью, более двухсот метров неуправляемого спуска задним ходом обошлись без жертв. В салоне, в этот момент пассажиров тоже не было.

Він сам покатився. Цей вийшов, а він покатився, ну він акуратно, глянте, сів, Він не розбився.

Как сообщили Новостям АТН в мэрии водителя сразу отстранили от работы. После того как аварийная служба вытянет транспорт будет проведена оценка ремонта. Сотрудники 3 троллейбусного депо, которое и обслуживает 2 маршрут, сообщили: данный случай будет рассматривать специальная комиссия и по итогам её будет принято соответствующее решение. Но о технической неисправности тормозов, уверяют слесаря, речи и быть не может, хотя и не отрицают довольно длительный срок эксплуатации.

Александр, слесарь троллейбусного депо №3

И на сколько вот 10-12. 12 лет на маршруте, да. 01,50 // 00,53 Мы обслуживаем все маршруты Не только второй. Обслуживаем по мере возможностей и запчастей.

А вот местные жители уверяют: подобное событие, здесь, происходит не впервые. 27 июня 2014 года восьмидесятилетний Владимир Котляр запомнил на всегда. Он сумел остановить троллейбус, который так же покатился вниз пока водитель вышла. Тогда в салоне были люди. Фактически на ходу мужчинка заскочил в передние двери и выкрутив руль нажал на тормоза.

Владимир Котляр, местный житель

Я нажимаю на педаль он начал замедляться и остановился. Я не снимая педали троллейбус начал двигаться вперед. Водитель была в шоковом состоянии. Она сказала вот такие тормоза.

О его поступке, говорит пенсионер, тогда написали местные СМИ и пригласили на ток-шоу. По результатам же расследования сегодняшнего чрезвычайного события - их обещают сообщить журналистам позже.