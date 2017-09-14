В Харькове у мужчины изъяли боеприпасы

Накануне в отдел полиции поступила информация, что у 35-летнего мужчины по месту жительства могут храниться боеприпасы, работники полиции получили накануне.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, во время проведения санкционированного обыска у мужчины обнаружили обрез ружья, около 7 кг пороха, патроны, пресс для изготовления патронов, 39 магазинов от АПС и гладкоствольное ружье. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Безработный мужчина объяснил, что пресс для изготовления патронов, магазины и порох он покупал через Интернет с целью последующей их перепродажи, а ружья были ему подарены.

По данному факту проводится проверка.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.