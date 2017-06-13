В Харькове у водителя иномарки обнаружили магазин с патронами

13 июня 2017 г. 10:47
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Накануне патрульная полиция остановила на ХТЗ автомобиль «Ниссан», при  осмотре автомобиля был обнаружен магазин для пистолета Макарова с пятью патронами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По их сведениям, за рулем автомобиля был 33-летний мужчина.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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