В Харькове убили мужчину и угнали его автомобиль

02 января 2020 г. 14:14
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В Харькове убили мужчину и похитили его автомобиль.

Как сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело мужчины 1983 года рождения обнаружили в его квартире. На его теле обнаружены многочисленные колото-резаные раны.

По предварительной информации, из квартиры убитого ничего не пропало. В то же время исчез его автомобиль Hyundai.

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области информацию об этом подтвердили и уточнили, что сообщение об убийстве мужчины поступило в полицию 1 января 2020 года в 16:44.

Следователи открыли уголовное производство  по трем статьям УК: ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).

По делу идут следственные действия.

 

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