В Харькове убили женщину, подозреваемый задержан

В Харькове произошло убийство женщины, подозреваемого в котором задержали полицейские.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 8 мая около 7:40 в полицию Шевченковского района Харькова обратилась жительница района.

Женщина сообщила, что к ней пришла соседка и рассказала, что когда она вернулась домой, ее на пороге встретил сын. Мужчина заявил, что у них в одной из комнат находится тело женщины, после чего он ушел из квартиры в неизвестном направлении.

На место происшествия - в квартиру, расположенную на проспекте Победы, выезжали руководители отдела и следственно-оперативная группа.

В доме полицейские обнаружили тело женщины с многочисленными травмами. Убитой оказалась жительница Харьковской области. Она работала в одном СТО на территории Шевченковского района. По словам матери, эта женщина примерно неделю жила с ее сыном.

Работники полиции изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертное исследование.

Около 09:00 правоохранители задержали за совершение преступления ранее неоднократно судимого 54-летнего мужчину. Его доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.