В Харькове участник драки во время задержания стрелял в полицейских

26 ноября 2017 г. 16:40
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Накануне около 16:00 во время оформления дорожно-транспортного происшествия вблизи Привокзальной площади патрульные увидели, что на остановке общественного транспорта на улице Котляра произошла драка с участием около 10 человек.

Как рассказалли прес-службе патрульної полиции, свидетель происшествия сообщил правоохранителям, что у одиного из мужчин есть пистолет.

Патрульные попытались приблизиться к указанному человеку, но мужчина достал пистолет, после чего прозвучали два выстрела в сторону граждан. Требования полицейских бросить оружие на землю неизвестный не выполнял. Он направил оружие в сторону одного из патрульных, после чего вновь раздался звук выстрела. Полицейские задержали нарушителя.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Задержанного передали следователям.

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