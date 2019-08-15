В Харькове угнали автомобиль: введен план "Перехват"

В Харькове введен план-перехват.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на такие меры правоохранители пошли из-за угона автомобиля.

В полицию сегодня, 15 августа, около 18 часов обратилась женщина и сообщила, что в Киевском районе города неизвестные в течение последних 40 минут угнали от ее дома автомобиль Mitsubishi Outlander черного цвета 2008 года выпуска.

В связи с этим в городе введен план «Перехват», сейчас осуществляются мероприятия по розыску угнанного авто и лиц, причастных к его угону.