В Харькове умер трехлетний мальчик. В отношении родителей открыли уголовные производства

Голодание, обноски и ремень - подход родителей к воспитанию их трехлетнего сына обернулся трагедией. В отношении отца и матери правоохранителями открыто уголовное производство сразу по двум статьям и уже предъявлено подозрение.

Трехлетний малыш поступил в больницу скорой и неотложной помощи в крайне тяжелом состоянии около 8 часов вечера. Медики диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму, кроме того, во время обследования увидели переломы ребер, которые уже начали срастаться. Да и организм ребенка был настолько истощен, что его вес оказался в два с половиной раза меньше нормы.

Оксана Судакова, детский нейрохирург

Он был в тяжелом состоянии с нарушенным сознанием, да, он был очень истощен, вес его не соответствовал возрасту, скажем так. Ну, это не короткая ситуация, этот ребенок страдал достаточно долгое время, сколько я не могу сказать, но это не неделя, не две, не три, ребенок хронически недополучал то, что должен был получать.

А уже сегодня утром, несмотря на все усилия медиков, малыш, так и не выйдя из комы, умер. В больницу ребенка доставила скорая, которую вызвали даже не родители, а подруга матери, заглянувшая в гости, уточняют в областной прокуратуре. Эта семья уже находилась под наблюдением социальных служб, поступали сигналы о применении силы к детям. После посещения семьи соцработники отчитались, что в августе семья переехала в Харьков из пригорода, сообщили, что старший ребенок в школу не ходит, младший - в детский сад - тоже. Мать в свою очередь сказала, что не успела их определить туда после переезда. Однако об ужасном состоянии здоровья детей социальные работники не сообщили, рассказывает заместитель мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, и неадекватно оценили ситуацию. Поэтому уверяет она, будет поднимать вопрос об их увольнении. В прокуратуре тоже обещают сделать выводы.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения и соц. защ. населения

Если в заявлении было написано, что детей избивают, нужно было посмотреть - на теле есть какие-то ссадины, раны, последствия избиений. Если говорят, что дети голодают, нужно было вообще поднять ребенка, попробовать его на вес, заглянуть в холодильник, посмотреть, есть ли там продукты, вызвать незамедлительно участкового врача-педиатра, чтобы он оценил состояние этих детей. Служба недоработала.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора области

Зараз перевіряється інформація по те, що вже були сигнали, він застосовує силу до своїх дітей. Ще вчора хлопчик 6-річний також був вилучений із сім’ї. Він зараз перебуває у лікарні. Вирішується питання про кримінальне провадження за статтею службова недбалість що до працівників соціальної служби.

В отношении родителей было открыто уголовное производство. Им предъявлено подозрение, а уже завтра им изберут меру пресечения. Для отца прокуратура будут требовать содержание под стражей. Известно, что у него уже были проблемы с законом - на его счету целых 5 судимостей и все связанны с преступлениями имущественного характера. Для матери, учитывая ее положение – сейчас она беременна третьим ребенком -, намеренны ограничиться домашним арестом.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора области

Вже на ранок було зареєстровано кримінальне провадження одразу за двома статтями кримінального кодексу України - це злісне не виконання батьківських обов’язків, обов’язків щодо опікунства над дитиною. Крім того було зареєстровано ще статтю 121 кримінального провадження - це нанесення тілесних ушкоджень, частина 2 що спричинило смерть.

В частном секторе Новобаварского района супруги люди новые - большинство соседей с ними толком и не успели познакомиться. Люди говорят, жилплощадь в 35 доме, куда въехала семья с детьми то и дело сдается. Живут новоселы, рассказывает продавщица местного магазинчика, довольно бедно.

Анжелика, продавец

Наташа сама как тоже ж с многодетной семьи, у мамы тоже 3 или 4 детей. Тоже бедствуют, нищенствуют. Ну, кто как может. Мама тяжело, она их растила сама. Ну, а та, сейчас она вот вышла замуж. Это второй муж у неё. Курить она курила, а сейчас вроде не курит. Она не употребляет? - Нет. А муж? - Кофе у нас стабильно пьет, а так чтоб пили, я ничего не могу сказать. А не слышали за ними, может, какие-то конфликты, чтобы детей обежали? - Не, не, не.

Пообщаться с матерью и отцом погибшего мальчика журналистам не удалось, поскольку беременная женщина находится в больнице, а её сожитель - на допросе в полиции.

Карэн Багдасаров, нач. следственного отд. Новобаварского ОП г.Харькова

Вони пояснюють, що вони дітей не били, але наказували, коли діти їх не слухалися ременем. А хто саме застосовував силу щодо дітей? Батько, але усі подробиці можна бути пояснити тільки після того, як буде проведено досудове розслідування.

Но к женщине у правоохранитей тоже ряд вопросов: ведь именно истощенность по сведениям медиков послужила ключевой причиной смерти 3-летнего малыша.