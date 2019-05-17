В Харькове упал с моста 15-летний подросток: пострадавший – в тяжелом состоянии

В Новобаварском районе Харькова подросток упал с железнодорожного моста по улице Некрасова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступило 16 мая в 19:15.

Прибывшие на место правоохранители установили личность потерпевшего. Им оказался 15-летний местный житель. Парня с травмами головы, переломом нижней челюсти и голеностопного сустава доставили в больницу.

Также на месте происшествия был свидетель, который объяснил, что подросток по собственной неосторожности сорвался с моста. Пострадавший после операции находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Данный факт внесен в Журнал единого учета Новобаварского отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.