В Харькове упал с моста 15-летний подросток: пострадавший – в тяжелом состоянии

17 мая 2019 г. 10:40
1 просмотр

В Новобаварском районе Харькова подросток упал с железнодорожного моста по улице Некрасова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступило 16 мая в 19:15. 

Прибывшие на место правоохранители установили личность потерпевшего. Им оказался 15-летний местный житель. Парня с травмами головы, переломом нижней челюсти и голеностопного сустава доставили в больницу.

Также на месте происшествия был свидетель, который объяснил, что подросток по собственной неосторожности сорвался с моста. Пострадавший после операции находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Данный факт внесен в Журнал единого учета Новобаварского отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.