В Харькове установили личность подозреваемого в убийстве студента-иностранца

Подозреваемым оказался 27-летний житель Харькова, который сейчас скрывается от правоохранительных органов.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, на данный момент решается вопрос об объявлении его в розыск.

В связи со скрытностью подозреваемого от органов досудебного расследования уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, вручено его матери. Комплекс оперативно-следственных действий продолжается.

Напомним,убийство произошло 26 июня. На улице сумской ранили жителя Мороккою. В результате ранения бедра мужчина скончался.