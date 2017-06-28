В Харькове установили личность подозреваемого в убийстве студента-иностранца

28 июня 2017 г. 15:27

Подозреваемым оказался 27-летний житель Харькова, который сейчас скрывается от правоохранительных органов.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции  в Харьковской области, на данный момент решается вопрос об объявлении его в розыск.

В связи со скрытностью подозреваемого от органов досудебного расследования уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, вручено его матери. Комплекс оперативно-следственных действий продолжается.

Напомним,убийство произошло 26 июня. На улице сумской ранили жителя Мороккою.  В результате ранения бедра мужчина скончался.

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