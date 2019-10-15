В Харькове в ДТП с участием полицейского пострадал велосипедист

Сегодня около 9 утра на улице Большая Панасовская, 187 столкнулись автомобиль Mercedes-Benz и велосипедист, после чего на управлявшего велосипедом мужчину наехал Lexus. Пострадавшего госпитализировали.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, за рулем Lexus находился 49-летний сотрудник одного из подразделений харьковской полиции, на своем авто направлявшийся на службу. Полицейский вызвал скорую помощь и сообщил о происшествии в полицию. 32-летний пострадавший был доставлен в больницу. Тяжесть травм уточняется.

Как сообщили в полиции, известно, что все участники ДТП двигались в попутном направлении.

Информация зарегистрирована в Холодногорском ОП.