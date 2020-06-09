В Харькове в мусорном баке возле многоэтажки нашли мину

09 июня 2020 г. 17:29
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Сегодня, 9 июня, на «101» поступило сообщение, что в мусорном контейнере, на расстоянии около 30 метров от жилого 9-ти этажного дома на пр. Московском, 264, обнаружено минометную мину калибра 81 мм времен Второй мировой войны.

Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области данный боеприпас изъят и обезврежен путем контролируемого подрыва вне города на специальной подрывной площадке. Место находки обследовано на предмет наличия других взрывоопасных предметов, которых не было обнаружено. Пострадавших нет.

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